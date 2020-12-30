فوز ليدز يونايتد على وست بروميتش 5- صفر فى الدورى الإنجليزى

اكتسح ليدز يونايتد، مضيفه وست بروميتش ألبيون، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بملعب ذا هاوثورنس في إطار الجولة الـ(16) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل خماسية ليدز كل من روماين ساويرس لاعب وست بروميتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة وإزجان أليوسكي في الدقيقة 31، وجاك هاريسون في الدقيقة 36، ورودريجو في الدقيقة 40، ورافينيا في الدقيقة 72.الفوز رفع رصيد ليدز إلى 23 نقطة في المركز الـ(11)، وتوقف رصيد وست بروميتش عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.وفِي مباراة آخرى.. أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة فاز بيرنلي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف سجله اللاعب بن ميي في الدقيقة 32.الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 13 نقطة في المركز الـ(17)، وظل شيفيلد في المركز الأخير برصيد نقطتين.