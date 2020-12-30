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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

215 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية خلال 10 أشهر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
أدوية
أدوية
أميرة ممدوح - وفاء على
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كشف قرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأدوية خلال أشهر جائحة كورونا العالمية لدول العالم سجلت 215.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 216 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض طفيف خلال عام.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت صادرات مصر من صابون ومحضرات تنظيف 194.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 231.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار خلال عام.

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