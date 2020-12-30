215 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية خلال 10 أشهر

كشف قرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأدوية خلال أشهر جائحة كورونا العالمية لدول العالم سجلت 215.3 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 216 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض طفيف خلال عام.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت صادرات مصر من صابون ومحضرات تنظيف 194.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 231.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار خلال عام.