«معجم تمهيدى لنظرية التحليل النفسى للأدب» كتاب جديد للباحث محمود عبد الغنى

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب جديدة بعنوان «معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي للأدب» تأليف محمود عبد الغني٬ والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أن: المعجم الذي أقدمه هنا يروم غايتين، ويتوجه إلى جمهور مزدوج: للنقاد ولدارسي الأدب.الكاتب يقدّم معارف ومفاهيم ومنهجيات ومراجع ومصادر تساعد على دراسة العمل الأدبي الذي يقع في خانة الذات العميقة، حسب تعبير بروست، أو الكتاب المفتوح حسب تعبير سيجموند فرويد، لكن هذا الطريق المزدوج، سيتجاوز ازدواجيته وسرعان ما يبدأ في نسخ نفسه حتى يظهر في صور كثيرة، أحيانًا محيّرة، إنه يدخل، في اتصال مباشر، في اهتمامات كل من اللساني، ودارس الكتابات المرجعية، والشغوف بالأعمال الاسترجاعية، والمؤرخ الأدبي، ودارس التعبيرات اللاواعية.ويضيف: «لكن في النهاية يبدأ هذا الفريق في الالتئام، ويهتم بأعضائه، في احترام تام للتخصصات الملتئمة، تحت قيادة رجلين عظيمين، كثيرًا ما لعبا في خيال الناس منذ قرون، الأول يُدعى مصنّف المعاجم، والثاني اسمه سيجموند فرويد.حين يبدأ مصنّف المعجم العمل يتخذ وتيرة منتظمة، يتحول اللقاء بالمصطلحات إلى مناظرة للتخصصات، إنه معجم، لكنه حكاية أيضًا».