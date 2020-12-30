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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-12-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:59 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأربعاء 30-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

على المستوى العالمي، بلغ سعر اليورو خلال تداولات أمس الثلاثاء أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شهر أبريل 2018، مرتفعا إلى 1.2274 دولار، حيث تراجع الدولار لأقرب قاع عامين ونصف العام، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

أما على صعيد السوق المحلي، تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في كافة البنوك لليوم الثاني على التوالي، وذلك قبيل بداية العام الجديد 2021.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 30-12-2020


ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.14 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل في البنك الأهلي المتحد للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13 جنيه.

وفي المصرف المتحد استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.13 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.13 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.010 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.16 جنيه.

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