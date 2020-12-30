سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-12-2020 فى البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.14 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل في البنك الأهلي المتحد للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.13 جنيه.

وفي المصرف المتحد استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.31 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.13 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.13 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.30 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.010 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.16 جنيه.