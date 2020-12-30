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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

حصاد أنشطة وفعاليات الأعلى للثقافة فى 2020 رغم إنتشار فيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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رغم إجبار ظروف وباء كورونا المستجد على تجميد وإلغاء العديد من الأنشطة الثقافية والفنية خلال العام الموشك على الإنتهاء٬ إلا أنه لم يمنع هذه الأنشطة تمامًا٬ حيث شهد المجلس الأعلى للثقافة٬ نشاطًا ملحوظًا٬ سواء من خلال الفعاليات التي عقدت علي الأرض٬ أو عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك وقناته باليوتيوب٬ من خلال البث المباشر عبر الإنترنت٬ نستعرضها إليكم في هذا التقرير.

نظم المجلس الأعلى للثقافة خلال عام 2020؛ عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية الدولية المحلية بلغ عددها 381 نشاط سواء بالمشاركات الفعلية أو ضمن تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة (الثقافة بين إيديك)؛ من خلال لجان المجلس المتخصصة الــ24 بالتعاون مع فريق أمانة المؤتمرات بالمجلس حيث استفاد المجلس من دعم كل مثقفي مصر والوطن العربي واستمر بتقديم فعالياته في ظل جائحة كورونا وقد جاءت الفعاليات ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وارتكزت الأنشطة على عدد من المحاور:أولا: سلسلة الملتقيات والمؤتمرات الدولية والمحلية ( 6 مؤتمرات دولية ومحلية).

ثانيًا: منتدى الحوار الثقافي الدولي "14" فعالية؛ تتضمنت سلسلة الثقافة تقربنا "5 فعاليات"٬ سلسلة علاقات ثقافية بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية "9 فعاليات".

ثالثًا: سلسلة ندوات وأمسيات المجلس وتتضمن ندوات وأمسيات ومحاضرات وصالونات فكرية:؛ وتضمنت 91 فعالية.

رابعًا: فعاليات تقام "أونلاين" بمشاركات من مصر والوطن العربي؛ تضمنت: سلسلة محاضرات "ثقافة أونلاين تضمنت (24 فعالية) سلسلة "اقرا معانا" تضمنت (106 فعالية) سلسلة "كل يوم شاعر" تضمنت (75 فعالية) ونظمتها لجنة الشعر بالمجلس٬ سلسلة "قراءة في كتاب مترجم" تضمنت (10 فعاليات) ونظمتها لجنة الترجمة بالمجلس. سلسلة الفنون التشكيلية والعمارة تضمنت (44 فعالية)؛ ونظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس٬ سلسلة حياتنا مع الموسيقى تضمنت (11 فعالية)؛ ونظمتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.

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