كشف تقرير مجلس إدارة غرفة شركات السياحة للعام الحالي، إنه سيتم إضافة نشاط السياحة الداخلية إلى منصة بوابة العمرة المصرية، لتشمل خدمات أخرى أكثر شمولية من خدمات العمرة فقط، بما يهدف إلى جلب المزيد من النجاحات للشركات السياحية مباشرة دون الحاجه إلى اللجوء إلي وسطاء أوسماسرة ينافسون الشركات دون تقديم خدمة حقيقة والتي تتمثل في حجز الفنادق سواء كانت الفنادق العائمة أو الفنادق الموجودة بالمدن السياحية، بالإضافة إلى أن خدمات النقل ستتم من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك تحقيقًا لرغبات الشركات السياحية.وأشار تقرير الغرفة إلى أن الهدف من الإضافة إتاحة الفرصة أمام كافة الشركات السياحية بالعمل في مجال السياحة الداخلية، تنظيم سوق العمل بالسياحة الداخلية بين الشركات، والقضاء على الأسواق الموازية للشركات السياحية، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري وبأقل الأسعار.وأوضحت أن ذلك سيساهم في الحفاظ على سمعة الشركات أمام الدولة والرأي العام من حالات النصب التي تقوم بها شركات الخدمات السياحية باسم شركات السياحة، ومساعدة الدولة في الحد من البطالة، والحد من ظاهرة حرق الأسعار والتي يتبعها بلا شك سوء الخدمة المقدمة للمواطن.