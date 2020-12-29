تعيين نهاد عبيد أمينة المرأة بالاتحاد المحلى لعمال الدقهلية

أصدر السعيد النقيب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرآة العاملة والطفل، وفاتن السناوي القائم بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وعطية عبدالباري رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية، قرارًا بتعيين نهاد عبيد علي خضر، أمينة المرآة بالإتحاد المحلي لعمال الدقهلية.وتضمن القرار تولي عبيد أمانة المرأة والطفل بجانب قيامها بعقد الإجتماعات الدورية وتفعيل النشاط وإعداد تقارير بمحاضر الإجتماعات.وتضم سكرتارية المرأة والطفل بالإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية 30 نقابية لهم دور فعال بين صفوف المرأة العاملة.وعبيد تشغل عدة مناصب قيادية من بينها رئيس اللجنة النقابية لعمال التجارة والباعة الجائلين بالدقهلية، بجانب دورها الفعال في العمل التطوعي والإنساني بالجمعيات الخيرية والأهلية.