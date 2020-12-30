إصابة المخرج أحمد صقر بفيروس كورونا

أصيب المخرج الكبير أحمد صقر بفيروس كورونا، حيث يخضع حاليا للعزل المنزلي مع التزامه بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على تناول بروتوكول وزارة الصحة.ويستعد المخرج أحمد صقر لبدء التحضير لعمل درامي جديد، ينتمى إلى نوعية الدراما الصعيدية التي تناقش قضايا تمس مجتمع الجنوب.يذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد صقر كان مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، وهو بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، سهير رمزي، عزت العلايلي، فاروق الفيشاوي، وبوسي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وتأليف محمد الحناوي.