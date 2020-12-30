سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 30-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 30-12-2020، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:علي المستوي المحلي، تداول سعر الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بمتوسط سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.و يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما استقر سعر الدرهم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 4.22 جنيه.ويقدم لكم موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأربعاء، سعر تداول الدرهم الأماراتي في مواجهة الجنيه المصري بالأسواق المحلية المصرية.سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.ويصدر الدرهم الإماراتي من خلال فئتين، الأولي العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.