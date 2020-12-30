رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:33 ص
الدرهم الأماراتى
الدرهم الأماراتى
منة سالم
طباعة
سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الأربعاء 30-12-2020، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

علي المستوي المحلي، تداول سعر الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بمتوسط سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

و يأتي أفضل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه، كما استقر سعر الدرهم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 4.22 جنيه.

ويقدم لكم موقع « الدستور » في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأربعاء، سعر تداول الدرهم الأماراتي في مواجهة الجنيه المصري بالأسواق المحلية المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 30-12-2020
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ويصدر الدرهم الإماراتي من خلال فئتين، الأولي العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الرئاسة»: المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 18 مليون مواطن

رسالة قاسية من يسرا اللوزى بعد التنمر على طفلتها

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2021 في القطاع الخاص والحكومي

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى أمريكا

هيئة صحية أوروبية تحث على مزيد من المراقبة لسلالات كورونا الجديدة

رابط المجالس الطبية المتخصصة وأهم خدمات الموقع

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس