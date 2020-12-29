غلق مقهى ومحضر لمحل فراخ لعدم الالتزام بإجراءات كورونا بملوي

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مقهى بقرية قلندول، لقيامه بتقديم الشيشة لرواده وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وتم تحرير محضر والتحفظ على الشيش المضبوطة، كما تحرير محضر بيئة لمحل لبيع الفراخ بحى جنوب المدينة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنظافة العامة.وقال صالح خيري، رئيس مجلس قروى قلندول، إنه في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا قامت الوحدة المحلية بالقرية بالمرور على المقاهى والمحال؛ لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم خلال الجولة تحرير محضر غلق لمقهى والتحفظ على الشيش وذلك لعدم الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.وأجرى اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المقاهى والمحلات التجارية، لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين حيث تم خلال الجولة تحرير محضر بيئة لمحل لبيع الفراخ بحى جنوب مدينة ملوى وذلك لعدم الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية وبالنظافة العامة.أكد رئيس المركز أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.وشدد رئيس المدينة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمركز والمدينة، لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى مع تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.