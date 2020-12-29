بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

تداول البعض خبر أن الفنانة نيللي كريم بفيروس كورونا منذ أيام، وأنها تلتزم العزل المنزلى وتتبع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.وتواصلت «الدستور» مع نيللي، التى أكدت أنها بخير ولا تعاني من أعراض شديدة تدعوا للقلق، وأن حالتها الصحية مستقرة.وأضافت نيللى: «الحمدلله أنا كويسة وكل ما اعاني منه هو أعراض دور برد عادي جدًا».يذكر أن عدد من الفنانين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا خلال مطلع الإسبوع الجاري من بينهم الفنانة يسرا والفنان أمير كرارة وبسنت شوقي وإيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي.