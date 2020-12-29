«رياضة أسوان» تنظم ورشة لتعليم الخط العربي (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ورشة عمل لتعليم الخط العربي ضمن خطة نادى ملتقى الشباب بأسوان لشهر ديسمبر، اليوم، تحت أشراف منسقة النادي سحر صابر جاد الرب، ومشرفة النادي إيناس فتحي حمزة.جاء ذلك بحضور انتصار محمد أحمد- مدرس خط عربي مشاركة أعضاء نادى ملتقى الشباب بأسوان بعدد ٢٥ شاب وفتاة.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، مصطفى بسطاوي مكى وكيل المديرية.