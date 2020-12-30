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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30- 12-2020 فى السوق المحلية والعالمية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:21 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 30-12-2020، خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية.

محليًا، شهدت أسعار الذهب بالأساق المحلية المصرية تراجعًا بنحو 3 جنيهات ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم، نحو 820 جنيهًا. 

عالميًا، سجل سعر اوقية الذهب هبوط في بورصة المعادن العالمية، خلال ثالث أيام من تعاملاتها الاأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30- 12-2020 في السوق المحلية والعالمية

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28110 جنيهات، وتزن نحو 30 جرامًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6560 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6560 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 24 (937 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعًا فى التعاملات ليصل إلى 937 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (820 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 عند 820 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (702 جنيهات)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند 702 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

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يشار الي أن سعر الذهب يتأثر بعدة عوامل في الأسواق المحلية أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه، كما يرتفع الطلب على الذهب الذي يعدّ ملاذًا آمنًا عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول، وأنه كلما انخفض الدولار عالميًا زاد الإقبال على الذهب مما يرفع سعره.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.

جدير بالذكر، أن نظام الدمغ بالليزر من المقرر أن يتم تطبيقه في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

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