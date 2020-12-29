«غرفة السياحة»: تطوير بوابة العمرة يجعلها الأولى للمصريين

أعلنت غرفة شركات السياحة أن تستهدف من التطوير الحالي الذي تشهده بوابة العمرة المصرية أن تفتح الباب أمام الشركات لاستعراض برامجها وخدماتها على البوابة بما يؤدي إلى جعلها الهدف الأول ومركز تسويق رحلات العمرة المعتمد لكل المصريين وذلك من خلال ربطها، حاليًا، مع بعض المنصات العمرة السعودية ووزا رة المالية والبنك المركزى وربطها بالطيران.أشارت الغرفة إلى أنه سيتم منح كل معتمر ساعة ذكية شخصية، تتضمن تفاصيل البرنامج وكافة تحركات المعتمر أثناء رحلة العمرة وهو ما يعد العقد الإلكترونى بين الشركة والمعتمر، وسيتم إنشاء تطبيق موبيل mobile application للبوابة يمكن الشركات من الوصول للمواطن بصورة أسهل وأسرع وتقديم المزيد من الخدمات لهم.