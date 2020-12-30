عام الحب.. حظ مواليد برج الحوت فى 2021

يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملًا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مواليد برج الحوت.ولهذا تقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد الحوت على النحو التالي:حظ مواليد برج الحوت في عام 2021- نظرة عامة:في السنوات الماضية كانت الأمور غير مستقرة بالنسبة لمواليد برج الحوت، قد تكون الأمور صعبة بعض الشيء في حياتهم العائلية، ولكن من المؤكد أن الكواكب ستساعدهم في إرشاد انفسهم إذا استطاعوا الاحتفاظ باعصاب باردة، فكل شيء سينجح في النهاية.- على الصعيد العاطفي: مواليد برج الحوت في 2021 لديهم قدر لا بأس به من الحظ في الحب سيكونوا محظوظين في الحب من وقت 25 فبراير إلى 20 مارس، عندما يكون كوكب فينوس في برج الحوت وسيكونوا أكثر توافق مع الأشخاص المبدعين ويقضون معظم وقتهم في توسيع مهاراتهم.- على الصعيد المهني: كوكب المشتري سيكون له آثار إيجابية على حياتهم العملية هذا العام، ومن المحتمل أن يحصلون على مزيد من الرضا عن مهام العمل اليومية التي ربما تكون كرهوها في الماضي قد يكون هذا لأنهم سيعملون مع أشخاص جدد أو قد يتعلمون شيئًا جديد يمكن أن يساعدهم في جعل عملهم أكثر إرضاء هذا العام.- على الصعيد الصحي: في عام 2021 من الأفضل أن يركز مواليد برج الحوت على صحتهم الجسدية، ومن المحتمل أن يضطروا إلى القيام بأشياء ستؤثر على أجسامهم لهذا السبب، من الأفضل ممارسة الرياضة كثيرًا وتناول الطعام بشكل صحيح، هذه أيضًا سنة رائعة لتجربة التخلص من السموم لتطهير الجسم.يهمك أيضًا | ملخص حلقة بسنت يوسف عن الأبراج فى 2021