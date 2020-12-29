«الإحصاء»: 16% زيادة فى إيرادات السكك الحديدية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات هيئة السكك الحديدية بنسبة 16% خلال عام، بعد أن قفزت الإيرادات الشهرية إلى حدود 247.5 مليون جنيه خلال نوفمبر 2020 مقابل 213 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 265.1 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2020.وبلغت أعداد ركاب السكك الحديدية 27.9 مليون راكب خلال نوفمبر 2020 مقابل 28.2 مليون راكب خلال نوفمبر 2019، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 20.4 مليون راكب خلال شهر أكتوبر 2020، فيما تنامت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية من 397 ألف طن إلى 408.7 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.وفيما يخص حوادث القطارات، شهدت أعداد الحوادث زيادة طفيفه إلى حدود 15 حادث خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 14 حادث خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، منها 13 حادث مسئولية الغير وحادثين مسئولية الهيئة، ولم تخلف أي حالات وفاة بين الضحايا.