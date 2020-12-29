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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش حافظ على أمن واستقرار البلاد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:58 م
زينة عكر
زينة عكر
أش أ
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أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أن الجيش تمكن من المحافظة على أمن واستقرار البلاد ولبّى نداء الواجب بحماية اللبنانيين ومساعدتهم، في ظل ظروف بالغة الصعوبة يمر بها لبنان.

وقالت وزيرة الدفاع، خلال تفقدها عدد من الوحدات العسكرية في مناطق لبنانية مختلفة الثلاثاء، إن القوات المسلحة أثبتت جدارتها وأنها على قدر المسئولية التي ألقيت على عاتقها في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، حيث قامت بكل المهام التي أوكلت إليها على أكمل وجه.

أشارت إلى أن الجيش اللبناني عمل على حفظ الأمن على الرغم من ظروف المظاهرات التي شهدتها البلاد، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري.

وأعربت وزيرة الدفاع عن تقديرها البالغ للجيش اللبناني قيادة وضباطا وعسكريين، على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية. مضيفة: "الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لبقاء ونهوض لبنان، ونحن جميعا حكومة وقيادة وشعبا لا بد أن نبقى إلى جانب الجيش من أجل الدفاع عن لبنان وحمايته".

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