استمرار أعمال التطهير لمواجهة موجة كورونا الثانية بملوي في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي حملة لرش وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والمصالح الحكومية والخدمية وماكينات الصرف الآلي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.وقال اللواء أركان حرب وكيل الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إنه في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من وزارة الصحة والسكان، مع ضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى والأجهزة التنفيذية برئاسة ناصر ياسين سكرتير المركز والمدينة ورضا عبدالمجيد مدير الشئون الإدارية، تنظيم حملة رش وتطهير بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.أضاف رئيس المركز أن أعمال الرش والتطهير شملت كافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، والبنوك ـ وماكينات الصرف الآلي وكافة المصالح الحكومية والخدمية وذلك ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة ملوى لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.