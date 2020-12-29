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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تبحث تنفيذ عدة قرارات لتنشيط الحركة الثقافية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:47 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين - مها صلاح
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته، الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن من أبرز هذه القرارات قيام المجلس بالمشاركة في "مبادرة شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بمنح تخفيض بنسبة 50٪ من أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة، حيث سيطبق سعر موحد لجميع المصريين وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين الذي يمثل 50٪ من سعر التذكرة الكاملة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

وبمناسبة استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أيضًا، على منح تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لجماهير البطولة التي تحمل ال Fan ID.

وقامت وزارة السياحة والآثار بالمشاركة في تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير  البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

وأكدت وزارة السياحة ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، إضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

أشار وزيري إلى أنه استمرارًا لجهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا (Covid-19)، وافق المجلس أيضًا على مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، إضافة إلى عدم تطبيق أية زيادات على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قبل نوفمبر ٢٠٢١.

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