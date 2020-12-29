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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل «صحة قنا» يتفقد «عزل الوقف» ويوصي بتوفير ممرات آمنة لمرضى كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:46 م
الدكتور راجي تاوضروس
الدكتور راجي تاوضروس
قنا: إسلام البكري
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تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا ليلا مستشفى الوقف المركزي للفرز والعزل رافقه الدكتور محمد عبد القوي مدير المستشفى، حيث التقي بالمرضى مطمئنا منهم علي حسن تقديم الخدمات الطبية الطبية وسبل راحة المرضي وتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج الخاص للمصابين بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمستشفيات المحافظة وتفقد مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة.

وتفقد سير العمل بالمستشفى والاستقبال مؤكدا أهمية بذل أقصى جهد من أجل صحة كافة المواطنين، وخلال الزيارة أوصى سيادته بتوفير ممرات آمنة لمرضى كورونا، مشددًا خلال الزيارة على ضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

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