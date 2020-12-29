«التنمية الريفية» بالمنتزه ثان يتابع أعمال تطهير الترع والمصارف

أجرى فريق إدارة التنمية الريفية بحي ثان المنتزه، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور على العزب بنطاق الحى للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف، للارتقاء بالظهير الريفي لنطاق الحي.وتبين خلال الجولة تطهير كافة المجاري المائية بنطاق الحي، كما تم خلال الجولة أيضا تفقد العزب الحدودية (الروضة، إبراهيم موسي، الستين، المنشية البحرية، حوض 10، الطاروطي و12 بيت، سركيس، أسكوت).كما تم حصر كشافات الصوديوم التي من المقرر إحلالها بكشافات ليد، ورصد عدد من المشكلات التي يعاني منها قاطني تلك العزب أهمها الحاجة لرفع كفاءة مرفقي الإضاءة العامة ومياه الشرب، فضلًا عن الحاجة إلى رفع المخلفات بصفة دورية للحد من انتشار الأوبئة والحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، وسوء حالة الطرق انتشار الإشغالات.