رفع 115 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بقرى المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة، ونجحت في رفع 115 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع.قال عماد محمود رئيس قرية طوخ الخيل، إن قسم البيئة بالقرية قام برفع ٣٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وفى سياق متصل قامت الوردية المسائية بنزلة حسين بحملة نظافه داخل قرية نزلة عبيد وطريق طراد النيل من قرية نزلة حسين حتى قرية نزلة عبيد وتم رفع ٢٠ طنا من المخلفات لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.كما قامت الوحدة المحلية بالبرجاية اليوم بحملة نظافة بدماريس والبرجاية والتوابع وتم رفع ما يقرب من ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، وفى قطاع الإنارة تم عمل صيانة للكشافات بعزبة الإصلاح بالبرجاية، والمرور للتأكد من عدم وجود مخالفات بناء وحث المواطنين بأن آخر موعد للتصالح نهاية الشهر الحالي، ومتابعة أحد الشكاوى الواردة الخاصة بتبوير قطعة ارض زراعة واستغلال المكان للسكن دون الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، وتم قطع التيار الكهربائي عن المكان وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.وأضاف هشام الضوي رئيس قرية بني أحمد الغربية، أنه تم رفع ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، وتم إرسال قلاب لقرية طهنشا لرفع منظومة النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.