كورونا يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لـ«غرفة السياحة»

أرجأت غرفة شركات السياحة عقد اجتماع جمعيتها العمومية العادية لعام 2020؛ حفاظًا على صحة الأعضاء لحين انحسار موجة جائحة كورونا المنتشرة حاليًا في العديد من بلدان العالم.أشارت الغرفة إلى أن اجتماع اللجنه العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المنعقدة فى 8 ديسمبر الماضي قررت إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 شهور؛ منعا للتجمعات الكبيرة.يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تلى ذلك من قرارات وتعليمات للفنادق بعدم السماح بوجود أية فعاليات أو احتفالات ينتج عنها تجمعات كبيرة خلال الفترة الحالية.