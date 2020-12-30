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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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نظرا لتقلب درجات الحرارة... ينتظر المصريين وغير المصريين (المغتربون) النشرة اليومية التي يصدرها هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

جدير بالذكر أن مع دخول فصل الشتاء لا يوجد استقرار في حالات الطقس بين «الشبورة - الرياح - المطر - الصقيع والثلج في بعض الاحيان بالمحافظات البحرية وغيرها الصحراوية».

وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء

وتشهد مصر بدا من فجر اليوم الأربعاء درجات حرارة شديد البرودة ليلا على (القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد)، معتدل نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على السواحل (الشمالية وجنوب سيناء) دافئ نهارا والرياح معتدلة.

وعن الرياح:
1 - حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
2 - حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، مثل أمس الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم

(القاهرة 21 11 - الإسكندرية 21 12 - وادي النطرون 21 12 - طنطا 21 11 - شبين الكوم 21 11 - دمنهور 21 12 - بلطيم 22 14 - مطروح 21 10 - السلوم 20 09 - سيوة 18 06 - بورسعيد 21 13 - دمياط 21 13 - الزقازيق 21 11 - المنصورة 21 11).

الطقس اليوم
(الإسماعيلية 23 12 - السويس 23 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 22 12 - نخل 20 03 - نويبع 24 17 - طابا 23 14 - كاترين 18 03 - الطور 23 12 - شرم الشيخ 25 16 - الغردقة 26 15 - مرسى علم 25 15 - الفيوم 21 08 - بنى سويف 21 08).

حالة الطقس
(المنيا 22 08 - أسيوط 22 09 - سوهاج 24 09 - قنا 25 10 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 12 - إدفو 26 11 - أبو سمبل 26 12 - الوادي الجديد 26 06 - شلاتين 26 17 - أبو رماد 26 17 - حلايب 24 18 - رأس حدربة 24 18).

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