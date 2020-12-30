تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء

وتشهد مصر بدا من فجر اليوم الأربعاء درجات حرارة شديد البرودة ليلا على (القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد)، معتدل نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على السواحل (الشمالية وجنوب سيناء) دافئ نهارا والرياح معتدلة.



وعن الرياح:

1 - حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

2 - حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، مثل أمس الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم (القاهرة 21 11 - الإسكندرية 21 12 - وادي النطرون 21 12 - طنطا 21 11 - شبين الكوم 21 11 - دمنهور 21 12 - بلطيم 22 14 - مطروح 21 10 - السلوم 20 09 - سيوة 18 06 - بورسعيد 21 13 - دمياط 21 13 - الزقازيق 21 11 - المنصورة 21 11).



الطقس اليوم

(الإسماعيلية 23 12 - السويس 23 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 22 12 - نخل 20 03 - نويبع 24 17 - طابا 23 14 - كاترين 18 03 - الطور 23 12 - شرم الشيخ 25 16 - الغردقة 26 15 - مرسى علم 25 15 - الفيوم 21 08 - بنى سويف 21 08).



حالة الطقس

(المنيا 22 08 - أسيوط 22 09 - سوهاج 24 09 - قنا 25 10 - الأقصر 25 11 - أسوان 26 12 - إدفو 26 11 - أبو سمبل 26 12 - الوادي الجديد 26 06 - شلاتين 26 17 - أبو رماد 26 17 - حلايب 24 18 - رأس حدربة 24 18).