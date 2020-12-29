أوغلو: أردوغان سينفذ قرارات المحكمة الأوروبية «مرغمًا»

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، الثلاثاء، تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المطالب بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش.وأكد أوغلو، أن «فاتورة تجاهل أردوغان لقرارات القوى الأوروبية ستدفع ثمنها تركيا»، لافتًا إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستطبق قرار المحكمة الأوروبية رغم أنفها، وفقًا لموقع «جمهوريت» التركي.ووجه كليتشدار أوغلو حديثه إلى أردوغان، قائلًا: «تعدل الدستور والقانون حتى يناسب اتفاقياتك الموقعة مع الدول الأوروبية، رغم ذلك ترفض تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرتاش».وسخر زعيم المعارضة التركية من تناقضات أردوغان وتحول مواقفه تجاه أوروبا: «مواقفك تتغير أسرع من طاحونة الهواء».