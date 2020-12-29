«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس

صدر حديثًا عن دار فهرس للنشر والتوزيع ديوان "بيورثوا المأساة ببساطة" للشاعر إسلام حمادة وبتصميم غلاف للفنان ضياء إبراهيم.يتناول الديوان في تسع عشرة قصيدة بالعامية المصرية الشارع المعاصر من خلال الاشتباك بالآني وإعادة تدويره ومحاولة الخروج عن المألوف في طرح القضايا الواقعية بلغة أصيلة منسابة تستمد دفئها من حوار حام بين جيلين يحرض فيه الشاعر فقط ولا ينتصر لأحدهما.ويعد إسلام حمادة أحد الشعراء الشباب الذين سبق لهم النشر، وحصل ديوانه الأول "ربع ساعة نهار" على المركز الثاني في جائزة الاتحاد العالمي للشعراء العرب، ووصل أيضا إلى القائمة القصيرة لجائزة عبد الرحمن الأبنودي في دورتها الأولى، وسبق أن فاز بالمركز الأول عن مسابقة صندوق التنمية الثقافية التي يقيمها مركز طلعت حرب الثقافي.