تزامنًا مع عيد الميلاد.. صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للكنائس بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للكنائس والمطرانيات، خاصة مع قدوم العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد بجانب الشوارع الرئيسية بأحياء المدينة للتيسير على المواطنين ومنع وقوع الحوادث ليلا.قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه في إطار أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وأحياء المنيا، قام قسم الإنارة ببنى محمد سلطان اليوم بصيانة طريق ريدة وطريق مصر أسوان وإنارة الشوارع المؤدية للكنائس بالقرية.أضاف رئيس المركز أن قسم الإنارة بحي غرب المدينة قام بأعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالحي، والشوارع المؤدية للكنائس لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.