8 وعود من «القابضة للغزل» لاحتواء أزمة شركة كفر الدوار

شهدت أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، تطورًا جديدًا على خلفية اجتماع ثلاثي، الثلاثاء بحضور كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورئيس مجلس إدارة شركة كفر الدوار للغزل والنسيج واللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وبعض ممثلي العمال.بعد قرابة 3 ساعات توافقت الأطراف الثلاثة إلى عدة مقترحات لاحتواء غضب العاملين تمثلت في التأكيد على صرف مستحقات العاملين من المرتب الشامل، متضمنًا جميع عناصر الأجر في موعد ثابت، والصرف من داخل الشركة يوم 28 من كل شهر، صرف المتأخرات من مستحقات العاملين من صندوق التكافل للذين تم خروجهم على المعاش أو الوفاة، وكذلك المستحقون من صندوق التكافل مستقبلًا وقت الخروج على المعاش أو الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل قواعد الخروج على المعاش المبكرة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التضامن الاجتماعي.كما شملت القرارات التأكيد على صرف مستحقات الأرامل من إعانات الوفاة وأشهر الإعانة، صرف قيمة الإجازات المستحقة للعاملين المحالين للمعاش أو الوفاة، إضافة إلى صرف المستحقات من الضرائب المتأخرة، وصرف فواتير العلاج المستحقة لجميع العاملين وفقًا للائحة.أما عن العاملين الراغبين في العمل بوحدة البيضا بعد انتهاء عمليات التطوير سيتم توفير وسيلة انتقال لهم، مع التزام الشركة بسداد الأقساد المستحقة للبنوك والتى تم خصمها مسبقًا من العاملين.فى سياق متصل، زار وفد من أعضاء مجلس النواب قلعة الغزل والنسيج ومقابلة العاملين والمرور على جميع المصانع بالشركة، وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع مع رئيس الشركة، حيث تم الاتفاق على صرف مرتبات شهر ديسمبر لجميع العاملين، مع عدم المساس بحقوق العاملين المادية ويتم صرف جميع مفردات مرتباتهم وليس الأجر الأساسى فقط، وعدم الاستغناء عن أى عامل مهما كانت الظروف، إضافة إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج.كان العمال قد دخلوا في اعتصام منذ السبت الماضي، اعتراضًا على تأخر صرف مستحقاتهم، ورفضًا للأنباء التي ترددت حول تصفية الشركة وإخلاء مقرها.