رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 وعود من «القابضة للغزل» لاحتواء أزمة شركة كفر الدوار

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:27 م
الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى
دعاء جابر - أميرة ممدوح
طباعة
شهدت أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، تطورًا جديدًا على خلفية اجتماع ثلاثي، الثلاثاء بحضور كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ورئيس مجلس إدارة شركة كفر الدوار للغزل والنسيج واللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وبعض ممثلي العمال.

بعد قرابة 3 ساعات توافقت الأطراف الثلاثة إلى عدة مقترحات لاحتواء غضب العاملين تمثلت في التأكيد على صرف مستحقات العاملين من المرتب الشامل، متضمنًا جميع عناصر الأجر في موعد ثابت، والصرف من داخل الشركة يوم 28 من كل شهر، صرف المتأخرات من مستحقات العاملين من صندوق التكافل للذين تم خروجهم على المعاش أو الوفاة، وكذلك المستحقون من صندوق التكافل مستقبلًا وقت الخروج على المعاش أو الوفاة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل قواعد الخروج على المعاش المبكرة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التضامن الاجتماعي.

كما شملت القرارات التأكيد على صرف مستحقات الأرامل من إعانات الوفاة وأشهر الإعانة، صرف قيمة الإجازات المستحقة للعاملين المحالين للمعاش أو الوفاة، إضافة إلى صرف المستحقات من الضرائب المتأخرة، وصرف فواتير العلاج المستحقة لجميع العاملين وفقًا للائحة.

أما عن العاملين الراغبين في العمل بوحدة البيضا بعد انتهاء عمليات التطوير سيتم توفير وسيلة انتقال لهم، مع التزام الشركة بسداد الأقساد المستحقة للبنوك والتى تم خصمها مسبقًا من العاملين.

فى سياق متصل، زار وفد من أعضاء مجلس النواب قلعة الغزل والنسيج ومقابلة العاملين والمرور على جميع المصانع بالشركة، وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع مع رئيس الشركة، حيث تم الاتفاق على صرف مرتبات شهر ديسمبر لجميع العاملين، مع عدم المساس بحقوق العاملين المادية ويتم صرف جميع مفردات مرتباتهم وليس الأجر الأساسى فقط، وعدم الاستغناء عن أى عامل مهما كانت الظروف، إضافة إلى محاولة إيجاد حلول بديلة لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج.

كان العمال قد دخلوا في اعتصام منذ السبت الماضي، اعتراضًا على تأخر صرف مستحقاتهم، ورفضًا للأنباء التي ترددت حول تصفية الشركة وإخلاء مقرها.

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس