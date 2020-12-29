الجزائر وروسيا تبحثان التعاون المشترك بين البلدين

بحث عبدالعزيز جراد، الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء)، الثلاثاء، هاتفيًا مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين جهود تطوير التعاون المشترك بين البلدين.تناول الاتصال، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الجزائرية- بحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدين من مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الثنائي، وفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجزائر وروسيا.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للصداقة العميقة التي تجمع البلدين ولجودة العلاقات الثنائية، ورحبا بالآفاق الواعدة للتعاون الجزائري-الروسي في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الصناعة والفضاء والموارد المائية والبيئة والزراعة والاتصالات والتعليم العالي والتكنولوجيا، التي ستتم دراستها بإمعان بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة.وتطرق الجانبان إلى مكافحة وباء فيروس كورونا، حيث اتفقا على تنسيق جهود البلدين في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتلقيح، كما اتفقا على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.