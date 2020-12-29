الرئيس الجزائري: نتمنى أن يكون 2021 أفضل من 2020

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن "البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب، وأحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر، وما تبقى إلا القليل جدًا إن شاء الله".أضاف تبون، في كلمة بثها التليفزيون الجزائري مساء الثلاثاء، عقب عودته من رحلته العلاجية بألمانيا - "أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل الخير وسنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة، وبالنسبة للناس المحتاجين والمعوزين نتمنى ألا يكون الشتاء صعبا عليهم، ومهما كان الحال، الدولة في مساعدتهم صباحا ومساء وعلى رأسها الجيش وكل مؤسسات الدولة".واختتم تبون كلمته قائلًا: "نتمنى أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020 والحمد لله والشكر لله".كان الرئيس الجزائري قد سافر إلى ألمانيا 28 أكتوبر الماضي للعلاج من إصابته بفيروس كورونا قبل أن يعود إلى بلاده مساء اليوم الثلاثاء.