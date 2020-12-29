محافظ سوهاج يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

هنأ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي سوهاج بصفة خاصة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021م.وقال محافظ سوهاج: "شعب سوهاج العظيم، أتقدم اليكم باسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".