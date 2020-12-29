52 وفاة و1598 إصابة جديدة بكورونا في تونس

سجّلت وزارة الصحة التونسية، مساء الثلاثاء، 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة.أضافت الوزارة في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 134 ألفا و802 حالة.