الملك سلمان: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية المقبلة بالنجاح

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تتكلل القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك.وأعرب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، عن الترحيب بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.كما عبر المجلس الوزاري عن إدانة المملكة وشجبها للهجمات الإرهابية على المنشآت الحيوية والتي كان آخرها الهجوم بقاربٍ مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في جدة، ويؤكد أن هذه الأفعال الإجرامية والتخريبية تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته، وأمنه البيئي.