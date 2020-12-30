أعلنت هيئة السكك الحديد عن رفع حالة الطوارئ استعدادها لموسم الشتاء، مع استمرار تشغيل جدول مواعيد القطارات كما هي دون تغير، مؤكدة أنه سير العمل وفقًا للمخطط اليومي.وأكدت هيئة السكك الحديد، أن رفع حالة الطوارئ إجراء احترازي فقط، نظرًا للظروف غير المتوقعة.مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020 تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 30-12-2020:موعد قطار رقم 1143 اليوم الأربعاء - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).موعد قطار رقم 935 اليوم الأربعاء - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).موعد قطار رقم 1935 اليوم الأربعاء - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).مواعيد القطارات المميزة اليوم الأربعاء 30-12-2020: موعد قطار رقم 956 اليوم الأربعاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).موعد قطار رقم 954 اليوم الأربعاء - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).موعد قطار رقم 966 اليوم الأربعاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).موعد قطار رقم 586 اليوم الأربعاء - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).موعد قطار رقم 948 اليوم الأربعاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).موعد قطار رقم 662 اليوم الأربعاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35).موعد قطار رقم 268 اليوم الأربعاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).موعد قطار رقم 1116 اليوم الأربعاء - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).موعد قطار رقم 12 اليوم الأربعاء - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).