عمرو خضر رئيسًا لشعبة الورق.. و«خطاب» و«إبراهيم» نائبين

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بغرفة القاهرة التجارية، جلسة إجراءات، اليوم الثلاثاء، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة ٢٠٢٠- ٢٠٢٤.واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذي اختار هيئة مكتبه بالتزكية أيضا، حيث جاء عمرو خضر رئيسًا للشعبة، وهاني عبدالفتاح علي خطاب وهاني محمد علي إبراهيم نائبين أول وثان، وبهجت كيرلس إسرائيل سكرتيرًا عاما للشعبة.وقال عمرو خضر عقب انتهاء إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها إنه سيتم إعداد استراتيجية عمل للشعبة لخدمة قطاعها في المرحلة القادمة، وسيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.وأضاف "خضر" أن قطاع الورق قطاع مهم، ولذلك سيكون له اهتمام خاص في المرحلة القادمة من خلال مقترحات وأفكار مجلس إدارة الشعبة لمناقشة شكاوى ومقترحات أصحاب هذا القطاع، ووضع خطة تطوير وتنمية لهذه الصناعة المهمة، مستفيدين من خبرات كل أعضاء الشعبة وجمعيتها العمومية.واتفق مجلس إدارة الشعبة على عقد اجتماع شهري لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع ومقترحات التطوير والتنمية.