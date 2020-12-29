رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمرو خضر رئيسًا لشعبة الورق.. و«خطاب» و«إبراهيم» نائبين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:50 م
عمرو خضر
عمرو خضر
دعاء أبو العزم
طباعة
عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بغرفة القاهرة التجارية، جلسة إجراءات، اليوم الثلاثاء، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة ٢٠٢٠- ٢٠٢٤.

واختارت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذي اختار هيئة مكتبه بالتزكية أيضا، حيث جاء عمرو خضر رئيسًا للشعبة، وهاني عبدالفتاح علي خطاب وهاني محمد علي إبراهيم نائبين أول وثان، وبهجت كيرلس إسرائيل سكرتيرًا عاما للشعبة.

وقال عمرو خضر عقب انتهاء إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها إنه سيتم إعداد استراتيجية عمل للشعبة لخدمة قطاعها في المرحلة القادمة، وسيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة.

وأضاف "خضر" أن قطاع الورق قطاع مهم، ولذلك سيكون له اهتمام خاص في المرحلة القادمة من خلال مقترحات وأفكار مجلس إدارة الشعبة لمناقشة شكاوى ومقترحات أصحاب هذا القطاع، ووضع خطة تطوير وتنمية لهذه الصناعة المهمة، مستفيدين من خبرات كل أعضاء الشعبة وجمعيتها العمومية.

واتفق مجلس إدارة الشعبة على عقد اجتماع شهري لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع ومقترحات التطوير والتنمية.

موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس