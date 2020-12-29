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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رواق التصوف بالمقطم يعلن تعليق الدراسة بالمجالس العلمية بسبب كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:58 م
رواق التصوف
رواق التصوف
كتب: عمرو رشدي
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أصدر رواق التصوف بالمقطم، الذي يترأسه الدكتور محمد مهنا، بيانًا بتعليق الدراسة ووقف الأنشطة حتى انتهاء فيروس كورونا المستجد.

وقال الرواق في بيانه: "إنه في ضوء ما تشير إليه التقارير المتتابعة من سرعة تطور وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ومع اشتداد ما يسمى بالموجة الثانية، التي تشير التقارير إلى أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سرعة انتشاره، وشدة تأثيره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه ولا يعلم أنه مصاب به، ولكنه ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه".ى

وتابع البيان: لذلك قررت إدارة رواق التصوف ما يلي، تعليق الدراسة بالمجالس العلمية، حتى رحيل هذا الفيروس المستجد، سائلين الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء ويشفي جميع المرضى ويحفظنا بعينه التى لا تنام، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء.

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