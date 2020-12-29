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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الوادى الجديد تشدد على أئمة المساجد تطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:49 م
محمود جاهين
محمود جاهين
محمد مهدي
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شدد الدكتور محمود جاهين مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف التأكيد على الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد جاهين على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أي مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات.

وكلف جاهين العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد.

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