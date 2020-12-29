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مصر

استجابة لـ«الدستور».. التضامن تبحث حالة «شاب السلاسل» بسوهاج

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:37 م
شاب السلاسل
شاب السلاسل
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بناءً على الشكوى الواردة من مجلس الوزراء وجريدة «الدستور» بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود طفل معاق مقيد بالحبال فى سوهاج، فقد تم توجيه وكيل تضامن سوهاج لبحث الحالة وسرعة التدخل.

على الفور تم انتقال الفريق بالكامل أعضائه إلى قرية الطوايل الغربية بمركز ساقلتة اليوم برفقة وكيل الوزارة بسوهاج وبالتواصل مع مدير إدارة ساقلتة بحث الفريق حالة المواطن أحمد محمد عبداللاه، وتبين أنه يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من (إعاقة ذهنية) ويتقاضي معاش كرامة بقيمة 447 جنيهًا، أما الأب فهو محمد عبداللاه مطلق، 56 عامًا، عامل زراعي ودخله الشهري 500 جنيه، والأسرة مكونة من فردين.

أما فيما يخص المسكن فهو عبارة عن منزل بالطوب اللبن والحجر الجيري وبه غرفة ومسقوف بمواد عشوائية جريد النخل ويحتاج إلى تدخل سكن كريم، وتعتمد الأسرة على الدخل المادي لرب الأسرة وهو 500 جنيه.

كما أفادت الأسرة برغبتها فى إيداع ابنها دار رعاية ذوي الهمم تناسب حالته وبناءً عليه تم إعطاء الأسرة مساعدات عينية كمواد غذائية، كما تم التواصل مع الدكتور مدير مستشفى ساقلتة العام لتوقيع الكشف الطبي على الابن، لتحديد نوع الإعاقة وتم التنسيق مع مدير إدارة ساقلتة لإعداد بحث اجتماعي للمواطن وتقديمه لمؤسسة التكافل بسوهاج لصرف مساعدة شهرية، لمدة 6 أشهر بمبلغ شهري 300 جنيه، كما تم إلحاق منزل الأسرة لبرنامج حياة كريمة.

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