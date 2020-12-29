مطعون ومكبل.. العثور على سائق مقتولًا بمسكنه فى كفر الشيخ (صور)

عثر على سائق مقتولا داخل مسكنه بمنطقة عميرة التابعة لمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، به عدة طعنات بالرأس والبطن ومكبلًا بالحبال.وكانت غرفة العمليات بشرطة النجدة، قد تلقت بلاغا تليفونيا من أسرة المجني عليه "محمد النشار، 58 عاما"، يعمل سائقًا، متزوج ومقيم بمنطقة عميرة التابعة لدائرة مركز دسوق.وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي بغرب دسوق برئاسة العقيد أحمد سكران رئيس الفرع الجنائي بدسوق لمكان الواقعة المبلغ بها وتبين وجود جثة المدعو محمد النشار 58 عاما وبه عدة طعنات بمناطق الرأس والبطن ومكبلًا بالحبال.وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بدسوق برئاسة العقيد أحمد سكران رئيس الفرع الجنائي بغرب كفر الشيخ جهودهم لضبط مرتكبي واقعة قتل سائق سيارة وتكبيله داخل مسكنه بمنطقة عميرة التابعة لدائرة قسم دسوق.