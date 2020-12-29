حنونة رغم قسوتها.. ما هو شكل علاقة الملكة إليزابيث بأولادها وأحفادها؟





الملكة إليزابيث الثانية من مواليد برج الثور وهم معروفون بالالتزام واحترامهم للعادات والتقاليد، وقوة الشخصية وهذا يظهر في الملكة إليزابيث حيث فرضت من تحبه على العالم أجمع وتزوجته متحدية الجميع، كما نشأت في أسرة محافظة على القواعد الملكية.

تعتمد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية طريقة صارمة سواء كان ذلك مع الأولاد أو مع الأحفاد؛ فمن أول يوم تولت فيه العرش أجبرت العالم على احترامها، فهي كانت تحل محل والدها في المناسبات العامة لتدهور صحته، وتولت العرش خلفًا له عام 1952.الملكة إليزابيث الثانية من مواليد برج الثور وهم معروفون بالالتزام واحترامهم للعادات والتقاليد، وقوة الشخصية وهذا يظهر في الملكة إليزابيث حيث فرضت من تحبه على العالم أجمع وتزوجته متحدية الجميع، كما نشأت في أسرة محافظة على القواعد الملكية.

الملكة إليزابيث

• إنسانه رغم كل شيء

على الرغم من تربيتها القاسية التي أغلبها تكون أوامر لم يمنعها هذا من استدعاء قلبها الحنون خلال حادث الأميرة ديانا المؤلم فأخبرت الخدم بعدم إبلاغ ويليام الذي كان يبلغ وقتها 15 عامًا، وهاري الذي كان يبلغ 12 عامًا وهم أولاد ديانا، الخبر قد قطع خلودهم للنوم وبالفعل تمتعوا هذه الليلة بالنوم بصورة عادية وتم إبلاغهم في الصباح.



وأمرت بعدم وجود التلفاز وسماع الأطفال أخبار عن كيفية حدوث الوفاة لوالدتهم واستمر ذلك نحو 7 أيام منذ حدوث الوفاة.



وكان دائمًا الأمير ويليام ما يؤكد على دور جدته إليزابيث الثانية المهم منذ طفولته في تخطي أمر وفاة والدته في سن مبكر. على الرغم من تربيتها القاسية التي أغلبها تكون أوامر لم يمنعها هذا من استدعاء قلبها الحنون خلال حادث الأميرة ديانا المؤلم فأخبرت الخدم بعدم إبلاغ ويليام الذي كان يبلغ وقتها 15 عامًا، وهاري الذي كان يبلغ 12 عامًا وهم أولاد ديانا، الخبر قد قطع خلودهم للنوم وبالفعل تمتعوا هذه الليلة بالنوم بصورة عادية وتم إبلاغهم في الصباح.وأمرت بعدم وجود التلفاز وسماع الأطفال أخبار عن كيفية حدوث الوفاة لوالدتهم واستمر ذلك نحو 7 أيام منذ حدوث الوفاة.وكان دائمًا الأمير ويليام ما يؤكد على دور جدته إليزابيث الثانية المهم منذ طفولته في تخطي أمر وفاة والدته في سن مبكر.

الملكة إليزابيث