على باباجان: النظام الرئاسى قيّد حقوق الإنسان فى تركيا

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، الثلاثاء، الأوضاع الاقتصادية في أنقرة من حيث تراجع مستوى الدخل والمعيشة، منوهًا إلى أن النظام الرئاسي في البلاد قيد حقوق الإنسان والحريات العامة.وقال في كلمة خلال المؤتمر العادي الأول لحزبه، الذي عقد الثلاثاء، بصالة أتاتورك للألعاب الرياضية بأنقرة: «في البلد الذي نعيش فيه، يعاني الناس من الجوع والفقر، وعدم المساواة في الدخل، وهذا الشيء محسوس بعمق، جيش الفقراء يتشكل بيد الإدارة السيئة، جيش الفقراء يتشكل من سوء الإدارة»، وفقًا لصحيفة «سوزجو» التركية.وأضاف «المزارعون والمنتجون يفقدون ما لديهم، لا يستطيع التجار الصمود لأيام، ولا يمكنهم سداد ديونهم، وعليهم إغلاق أبوابهم، رواتب المتقاعدين تتلاشى يومًا بعد يوم، مواطنونا ذوو الدخل الثابت محكوم عليهم بمستوى معيشي يمس الكرامة الإنسانية».وتابع باباجان «نشأت الثقوب السوداء في جميع مجالات الاقتصاد، خزينة الدولة فارغة، والبنك المركزي ليست لديه احتياطيات من العملات الأجنبية، الشباب عاطلون عن العمل، إن الوصول إلى الحق في الصحة يزداد صعوبة، وشعبنا يفقد حياته بسبب عدم التدابير».