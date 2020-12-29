إحباط تهريب كمية من الدخان المعسل بجمارك دمياط (صور)

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة على سلامة بالتنسيق مع إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.وبناءً على الإخبارية السرية رقم 3274 لسنة 2019 المقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط بمحاولة شركة ا. للتصدير تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدمًا رقم CMAU 6119990 محرر عنها البيان الجمركي رقم 19659 لسنة 2020 صادر نهائي والمشمول طبقا للمستندات عبارة عن مواد غذائية ومنوعات من لدائن وفخار مصدرة إلى أستراليا.وتم تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية من عبدالحي أبوالروس مدير مجمع الصادر، ومحمد محمد نور وعمرو نوفل مديرى الحركة وإيهاب محسن مأمور الحركة، وأيمن دسوقى مكافحة التهرب الجمركي التزام.وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1249 عبوة معسل نكهات مختلفة وزن كل منها 330 جراما و36 عبوة معسل نكهات وزن كل منها 975 جرام لوز إجمالى 332 كيلو جرام بداخل كراتين مدون عليها أدوات نظافة مخفاة وسط المواد الغذائية بطريقة متعمدة لتضليل رجال الجمارك، وليصعب اكتشافها.وبلغت التعويضات المستحقة حوالي 197 ألفا و208 جنيهات خلاف الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لوجود علامة تجارية بدون تقديم تنازل.وقرر أشرف عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.