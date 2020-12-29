غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

تحركت حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء محمد الإمبابى مساعد مدير الأمن، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومحمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.وأسفرت تلك الحملة التى تم الدفع خلالها بمعدات من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ، عن إزالة 3 مكامير فحم على مساحة ٤٥٠ م٢ بقرية الرياض ومصادرة ٥٠ طنا لعدد ٧ تشوينات للأخشاب من مكامير مخالفة تم تشوينها بأماكن مخصصة بمدينة دمياط الجديدة، فضلًا عن عمل تعهدات على أصحاب المكامير بعدم تشوين الأخشاب بالمخالفة.