«أولياء أمور مصر» تشيد بمبادرة دراجتك صحتك: «شكرًا ياريس»
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:06 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بمبادرة «دراجتك صحتك» في مرحلتها الثالثة التي تهدف إلي توفير دراجات بسعر أقل من السوق وبتسهيلات في السداد.
وتوجهت الحزاوي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائمًا لإطلاق مبادرات تهدف للاهتمام بصحة المواطنين، فركوب الدرجات تعتبر رياضة لها أثار إيجابية من جميع الزوايا فهي تعتبر وسيلة انتقال رخيصة وتساعد علي انقاص الوزن، كما لا ينتج عنها تلوث للبيئة مثل وسائل الانتقال الأخرى.
واشارت مؤسسة الائتلاف إلى أنه في ظل وجود فيروس كورونا، فإن هذه المبادرة ستساعد إلى حد كبير في التباعد الاجتماعي، فوسائل المواصلات الأخرى التباعد فيها صعب خاصة في أوقات خروج الموظفين من مهامهم، وكذلك الطلاب من المدارس، مناشدة بضرورة الاهتمام بتخطيط الشوارع في المدن الجديدة بأن يكون هناك مسارات الدراجات فقط.
وتوجهت الحزاوي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائمًا لإطلاق مبادرات تهدف للاهتمام بصحة المواطنين، فركوب الدرجات تعتبر رياضة لها أثار إيجابية من جميع الزوايا فهي تعتبر وسيلة انتقال رخيصة وتساعد علي انقاص الوزن، كما لا ينتج عنها تلوث للبيئة مثل وسائل الانتقال الأخرى.
واشارت مؤسسة الائتلاف إلى أنه في ظل وجود فيروس كورونا، فإن هذه المبادرة ستساعد إلى حد كبير في التباعد الاجتماعي، فوسائل المواصلات الأخرى التباعد فيها صعب خاصة في أوقات خروج الموظفين من مهامهم، وكذلك الطلاب من المدارس، مناشدة بضرورة الاهتمام بتخطيط الشوارع في المدن الجديدة بأن يكون هناك مسارات الدراجات فقط.