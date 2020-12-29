«أولياء أمور مصر» تشيد بمبادرة دراجتك صحتك: «شكرًا ياريس»

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بمبادرة «دراجتك صحتك» في مرحلتها الثالثة التي تهدف إلي توفير دراجات بسعر أقل من السوق وبتسهيلات في السداد.وتوجهت الحزاوي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائمًا لإطلاق مبادرات تهدف للاهتمام بصحة المواطنين، فركوب الدرجات تعتبر رياضة لها أثار إيجابية من جميع الزوايا فهي تعتبر وسيلة انتقال رخيصة وتساعد علي انقاص الوزن، كما لا ينتج عنها تلوث للبيئة مثل وسائل الانتقال الأخرى.واشارت مؤسسة الائتلاف إلى أنه في ظل وجود فيروس كورونا، فإن هذه المبادرة ستساعد إلى حد كبير في التباعد الاجتماعي، فوسائل المواصلات الأخرى التباعد فيها صعب خاصة في أوقات خروج الموظفين من مهامهم، وكذلك الطلاب من المدارس، مناشدة بضرورة الاهتمام بتخطيط الشوارع في المدن الجديدة بأن يكون هناك مسارات الدراجات فقط.