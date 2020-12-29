خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، جولة مفاجئة، بمدينة رأس البر، بمرافقة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حيث تفقدت المحافظ خلال الجولة عدد من الكافتيريات والمقاهي والمطاعم والفنادق بالسوق العمومي وشارع النيل، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام الأفراد بارتداء الكمامة الواقية وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪.ووجهت المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الالتزام تطبيق كافة التدابير الوقائية والالتزام بمواعيد الغلق التي تم تفعيلها مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أنه سيتم تفعيل القانون على غير الملتزمين.وعلى جانب آخر، وخلال مرورها بالمنطقة الثانية بالمدينة، تلاحظ وجود عدد من الجراجات المخالفة، إذ وجهت الدكتورة منال عوض بتشميع تلك الجراجات فورًا، والتصدي لأى مخالفات فور وقوعها، كما قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات بالسوق العمومي، حيث أكدت على تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لأية تعديات على الطريق العام وأى عشوائيات بالشوارع.