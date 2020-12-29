محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مناقشاتها مع المهندس عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، خلال اجتماع آخر تم عقده عصر اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة آخر المستجدات والخطوات المُتخذة لإنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا الذى يأتى بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه.واطلعت المحافظ على المقترحات التصميمية للمشروع طبقًا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، بما يضمه من وحدات تجارية ومبنى إدارى ومسجد وبوابات وأماكن لانتظار السيارات ودورات مياه، وأيضًا تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.كما نوهت الدكتورة منال عوض الى أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بالمظهر الحضارى العام، فضلًا عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات للبدء في التنفيذ وإعداد مقايسات شاملة لرصف الطرق المحيطة بالموقع تمهيدًا لإدراجه بالخطط المستقبلية.