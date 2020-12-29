الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في بيان صحفي، آخر موعد للتقديم والترشيح لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2021، الخميس المقبل 31 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.الجوائز التي أعلن عنها الأعلى للثقافة هي جوائز الدولة التشجيعية، جوائز الدولة للتفوق، جوائز الدولة التقديرية، جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب.