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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:45 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ١٦ قرية في ٥ مراكز تابعة لمحافظة دمياط، خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم الثلاثاء مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

تضمنت تلك المخططات التى تم اعتمادها ٤ قرى بمركز دمياط، و٣ بمركز فارسكور، وكذا ٣ قرى بمركز كفر البطيخ و٥ قرى بمركز كفر سعد وقرية بمركز الزرقا، إذ جاء ذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى هذا السياق أوضحت المحافظ أن ما يتم تنفيذه بهذا الخصوص يأتى وفقًا لبنود الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضًا تسهيل استصدار تراخيص البناء وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، واتساقا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، منوهة إلى أنه تم مراعاة عدة معايير تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخطط المستقبلية التى تتناسب مع الأجيال القادمة لكى ينعموا بحياة كريمة خالية من العشوائيات والتكدسات، كما أشارت إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزًا أساسيًا للتنمية العمرانية والشاملة، نظرًا لما توضحه من استعمالات للوضع الحالى والأراضي القائمة والخدمات المقترحة وعروض الشوارع وكافة الاشتراطات البنائية التى وردت بالمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخطط التفصيلى جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أنه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها بديلا عن المجالس الشعبية المحلية تمهيدًا بنشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها.

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