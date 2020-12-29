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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أبو جليل يعلن سحب قرار اعتذاره عن منصب رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:38 م
أشرف أبو جليل
أشرف أبو جليل
ايهاب مصطفى
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قال أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي: "تراجعت عن اعتذاري وسأكمل مهام منصبي والسبب يرجع لأنني اجتمعت بالدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، وتفهم ظروفي الصحية والنفسية التي أدت للاعتذار".

وأضاف أبو جليل في تصريح خاص لـ"الدستور": "عواض أشاد بما تم في الفترة الماضية من رئاستي للإقليم، والحقيقة أنني أيضًا وجدت الكثير من المناشدات من الأصدقاء وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطالبونني فيه بإكمالي لمهام منصبي، وهذا أدى أيضًا لسحبي للاعتذار".

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