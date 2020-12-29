أبو جليل يعلن سحب قرار اعتذاره عن منصب رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

قال أشرف أبو جليل رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي: "تراجعت عن اعتذاري وسأكمل مهام منصبي والسبب يرجع لأنني اجتمعت بالدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، وتفهم ظروفي الصحية والنفسية التي أدت للاعتذار".وأضاف أبو جليل في تصريح خاص لـ"الدستور": "عواض أشاد بما تم في الفترة الماضية من رئاستي للإقليم، والحقيقة أنني أيضًا وجدت الكثير من المناشدات من الأصدقاء وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يطالبونني فيه بإكمالي لمهام منصبي، وهذا أدى أيضًا لسحبي للاعتذار".