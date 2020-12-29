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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14089 إصابة بكورونا في إسبانيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:49 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، تسجيل 320 حالة وفاة و14089 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى مليون و893502 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 50442 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات في العاصمة (مدريد) بلغ 391516 إصابة، في حين بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 349571 إصابة وفي إقليم (الأندلس) الثالث في الترتيب 261217 إصابة.

وأوضح أنه سجلت 53956 إصابة بالفيروس و554 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، فيما سجلت 120176 إصابة في الأيام الـ14 الماضية.

وكانت إسبانيا قد بدأت يوم الأحد الماضي عملية التطعيم ضد الفيروس، حيث أعطيت الجرعة الأولى من اللقاح  الذي طورته شركة (فايزر) لسيدة تبلغ من العمر 96 عاما، علما أن الحكومة الإسبانية تتطلع إلى تطعيم 5ر2 مليون مواطن حتى شهر مارس المقبل.

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